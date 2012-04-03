Немецкие врачи планируют проверить больницу, в которой хотят лечить Тимошенко

{1-} Врачи из немецкой клиники "Шарите" намерены в ближайшее время приехать в Харьков, чтобы оценить, подходят ли условия Центральной клинической больницы №5 для лечения экс-премьера Юлии Тимошенко, сообщила ее дочь Евгения.

"Немецкие врачи намерены приехать сюда в ближайшие дни проверить эту клинику и дать заключение: может ли моя мама лечиться в этой клинике. Только после этого она может переведена в эту больницу", - сказала Евгения Тимошенко журналистам возле стен Качановской колонии во вторник, передаёт Интерфакс – Украина.

Она сообщила также, что завтра Харьков намерены посетить представители неправительственной организации Freedom House и Тимошенко написала заявление на имя руководства колонии с просьбой разрешить ей встречу с ними.

Ранее «Главред» сообщал, что генпрокурор Виктор Пшонка разрешил лечение Тимошенко за пределами Качановской колонии, где она содержится.

Также напомним, что Минздрав сообщил: лечение Тимошенко планируется проводить в больнице «Укрзалізниці», материально-техническая база которой «полностью отвечает всем требованиям специалистов из Германии».

фото: tymoshenko.ua

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