Суд оштрафовал Мавроди на 20 тысяч за неуплату десяти штрафов

{1-}

В Москве Мировой суд Хамовнического района 3 апреля заочно оштрафовал основателя МММ Сергея Мавроди в общей сложности на 20 тыс рублей за уклонение от уплаты других штрафов.

Об этом сообщил его адвокат Роман Табачков.

По словам защитника, Мавроди сегодня в суде снова так и не появился, по причине того, что продолжает проходить лечение. Между тем, суд рассмотрел в его отсутствие все десять материалов об уклонении от уплаты штрафов, наложенных за невыплату компенсаций вкладчикам МММ, пишет ИТАР- ТАСС.

«Суд признал Мавроди виновным в совершении административного правонарушения по части 1 статьи 20.25 КоАП РФ и назначил ему наказание в виде 20 тыс рублей», - сказал адвокат резолютивное определение по одному из дел. Табачков подчеркнул, что так же завершилось рассмотрение и еще 9 аналогичных материалов.

Напомним, приставы уже второй раз не смогли доставить Мавроди на заседание суда. На предыдущем заседании, 30 марта, мировой судья отложила рассмотрение десяти административных дел в отношении него именно потому, что приставы не смогли доставить основателя МММ в суд. Тогда приставы сообщили, что для выполнения поручения судьи о принудительном приводе Мавроди приехали к нему домой на Комсомольский проспект, «но дверь им никто не открыл».

Тогда же Табачков сообщил судье, что Мавроди находится в одной из частных клиник Москвы и попросил отложить заседание «на неделю или даже две». При этом сказать или предоставить документы о том, в какой именно клинике находится его клиент, защитник отказался, чтобы «не потревожить покой других пациентов».

Как сообщалось, сам Мавроди ответил на слухи о его недавнем задержании кратким и гневным видео из своего тайного убежища, где он ожидает истечения срока давности по нескольким сотням исков. «Ничего я не задержан», - заявлял Мавроди на записи.

В этом же ролике, он разразился бранью в адрес своих бывших адвокатов Молохова и Олега Целевича – «твари конченые, мрази», и сообщал, что он их уволил, и сейчас у него один «настоящий» адвокат - Роман Табачков.

фото, видео: vokrug.tv, vesti.ru

Новости по теме:

Мавроди вновь сбежал от суда



Мавроди сорвал суд сказкой о Колобке



В Москве арестован Сергей Мавроди



Мавроди «ненадолго» ушел в подполье: на войне, как на войне (ВИДЕО)



Мавроди опроверг свое задержание: мои адвокаты - мрази и твари (ВИДЕО)





