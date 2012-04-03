Сомалийские пираты отпустили судно с украинцем на борту

{1-}

Судно «Eglantine» с украинцем на борту, захваченное сомалийскими пиратами вблизи Мальдивских островов, освобождено и направляется в безопасный порт.

Об этом сообщил пресс-секретарь МИДа Украины Александр Дикусаров.

«По сообщению посольства Украины в Иране, захваченное 26 марта текущего года вблизи Мальдивских островов судно «Eglantine» было освобождено из пиратского плена и сейчас направляется к безопасному порту», - сказа Дикусаров, пишет Интерфакс-Украина.

Он напомнил, что на борту судна находятся 23 члена экипажа, из них 11 – иранцы, 10 – филиппинцы, 1 – гражданин Индии и 1 - гражданин Украины.

По словам дипломата, украинец чувствует себя хорошо. МИД будет предоставлять нашему соотечественнику максимальную помощь в случае его желания вернуться в Украину», - подчеркнул пресс-секретарь МИДа.

фото: convenientflags.blogspot.com

Новости по теме:

Сомалийские пираты захватили в плен еще одного украинца



В Нигерии пираты атаковали судно с украинскими моряками



Пираты захватили танкер с 5 украинцами на борту

