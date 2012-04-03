В Украине хотят ввести максимальную цену на сигареты

{1-} Базовая максимальная отпускная цена на табачные изделия составит 60% установленной производителем или импортером максимальной розничной цены без налога на добавленную стоимость (НДС) и акцизного сбора на табачные изделия.
Такая норма содержится в проекте закона №10288 от 29 марта 2012 года, автором которого является народный депутат Андрей Пинчук (фракция Партии регионов) , передаёт Интерфакс – Украина.
Согласно тексту документа, максимальная отпускная цена на табачные изделия равна базовой максимальной отпускной цене вместе с акцизным сбором и НДС.
Указанный законопроект предусматривает установление штрафа за отпуск производителями или импортерами табачных изделий по ценам, которые выше максимальной отпускной цены, в размере 100% стоимости реализованной продукции, но не менее 1 тыс. грн.
Как отмечается в пояснительной записке к документу, основной его целью является недопущение занижения производителями и импортерами табачных изделий максимальной розничной цены за счет предприятий торговли, и как следствие, ограничение табакокурения.
Автор законопроекта отмечает, что введение максимальных отпускных цен на табачные изделия может привести к подорожанию табачных изделий на 14,8%, что позволит дополнительно привлечь в бюджет 1,91 млрд грн акцизного сбора и НДС и 731 млн грн налога на прибыль с предприятий торговли ежегодно при действующих ставках.
В пояснительной записке также отмечено, что максимальная наценка торговли (оптовой и розничной вместе) на табачные изделия в настоящее время составляет примерно 11%.
Ранее «Главред» сообщал, что количество смертей, связанных с курением, за последние 10 лет выросло почти в три раза, о чем говорится в отчете Всемирного фонда по изучению заболеваний легких.
Если текущая ситуация не изменится, в XXI веке от курения, в том числе пассивного, погибнет миллиард жителей Земли – то есть по одному человеку каждые шесть секунд. За последние 10 лет от курения погибло 50 миллионов человек, оно является причиной смерти 15% мужчин и 7% женщин.
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