Журналистов пустили в Лукьяновское СИЗО

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Журналистов пустили во вторник на территорию Лукьяновского СИЗО, где во вторник экс-главу МВД Украины Юрия Луценко должны посетить представители неправительственной организации "Freedom House" (США).

Ранее представителей СМИ на территорию СИЗО не пускали, обычно журналисты ждали посетителей учреждений под его стенами.

На территорию СИЗО журналистов пригласили для того, чтобы начальник этого учреждения дал им интервью передает РИА Новости Украина.

Перед этим в СИЗО вошла жена Луценко Ирина, она сказала журналистам, что пообщается со СМИ после встречи со своим мужем.

Ранее Главред также сообщал, что визит представителей неправительственной организации "Freedom House" (США) в Лукьяновский следственный изолятор, в том числе возможность общения с экс-главой МВД Украины Юрием Луценко, запланирован на 3 апреля.

"Представители организации ознакомятся с условиями содержания заключенных, возможностями медицинского обеспечения осужденных в учреждении, а также, учитывая предоставление Апелляционным судом Киева соответствующего разрешения руководству СИЗО, визитерам будет предоставлена возможность пообщаться с Луценко", - говорится в сообщении Государственной пенитенциарной службы Украины.

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