В суде Брейвика будут защищать исламисты и националисты

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Свидетелями защиты в суде по делу Андерса Брейвика, который совершил двойной теракт в Норвегии летом 2011 года, выступят около 40 человек, в том числе радикальные исламисты и националисты.

Опубликован «расстрельный список» Брейвика

Об этом в интервью телерадиокомпании NRK рассказал адвокат норвежца Геир Липпестад (Geir Lippestad), пишет Lenta.ru.

По словам адвоката, он пригласил в качестве свидетеля бывшего лидера иракских курдов муллу Крекара, которого в Норвегии приговорили к пяти годам тюремного заключения за угрозы. Выступит на суде и ультраправый норвежский блогер Фьордман (Fjordman), которого Брейвик называл своим наставником. Имена остальных свидетелей Липпестад не назвал.

Благодаря показаниям экстремистов адвокат надеется доказать, что медицинская экспертиза ошибочно признала его подзащитного сумасшедшим. Врачи заключили, что Брейвик страдает от параноидальной шизофрении и полагает, что в мире идет война между исламом и Западом. Защитник хочет показать, что не только Брейвик верит в эту войну - и что она, следовательно, не является плодом его паранойи.

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Если суд признает Брейвика вменяемым, то ему грозит до 21 года лишения свободы. Если же он будет признан сумасшедшим, то его могут отправить на бессрочное лечение. Суд над норвежцем начнется 16 апреля. До этого, 10 апреля, будут обнародованы результаты повторной психиатрической экспертизы.

Напомним, Андерс Брейвик обвиняется в убийстве 77 человек 22 июля 2011 года. Сначала он устроил взрыв в Осло у здания канцелярии норвежского премьер-министра Йенса Столтенберга, а затем открыл огонь по участникам молодежного лагеря правящей Рабочей партией Норвегии на острове Утойя.

фото: thesun.co.uk

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