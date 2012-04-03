Ученый, «развязавший» войну в Ираке, дал первое интервью

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Иракский ученый Ахмед Альван Аль-Джанаби по прозвищу Крученый мяч, из-за обмана которого американцы развязали девятилетнюю войну в Ираке, впервые дал интервью западным журналистам, в котором Аль-Джанаби с улыбкой признался, что все выдумал. Он признал себя виновным в том, что началась кровопролитная бойня, в которой погибли 162 000 человек.

Об этом рассказывается в новом документальном фильме «Современные шпионы», снятом журналистами британской телерадиокомпании BBC.

Выходец из Ирака Рафид Ахмед Альван Аль-Джанаби в одиночку совершил поступок, который привел к разрушению тысяч жизней. Многие западные журналисты называют его обман одним из крупнейших в истории. В результате сообщения ученого о том, что у Ирака есть ядерное оружие, у властей США появился повод ввести в страну свои войска. На военную кампанию были потрачены сотни миллионов долларов. Количество жертв с той и с другой стороны измеряется десятками тысяч человек.

По словам мужчины, он преследовал благие цели. «Главной целью моих действий было свержение режима Саддама Хусейна. Этого безумного диктатора было просто невозможно терпеть. Чем дольше он находился у власти, тем больше страдал иракский народ», - говорит ученый.

В 1999 году Аль-Джанаби заявил европейским властям, что, будучи инженером-химиком, наблюдал строительство мобильных биологических лабораторий в Ираке. В этом же году мужчина получил немецкое гражданство. Крученый мяч даже составил чертежи несуществующих объектов, которые в 2003 году были переданы ближайшему приближенному Колина Паэулла полковнику Лоренсу Уилкерсону. Команда Уилкерсона «довела работу Аль-Джанаби до ума», а затем представила фальшивые документы тогдашнему госсекретарю США под видом разведданных.

Именно эти чертежи послужили основанием для ввода американских войск в Ирак. Лоренс Уилкерсон знал, что представляет одному из высших чиновников США фальшивку, подгоняя данные под политику.

По словам полковника, сам Колин Пауэлл не знал, что его используют и сейчас, должно быть, «испытывает невероятную ярость по отношению к людям, которые так с ним обошлись.

фото, видео: bbc.co.uk, vesti.ru

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