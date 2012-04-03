Представители Freedom House проведали Луценко в СИЗО

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В Лукьяновском СИЗО экс-главу МВД Юрия Луценко посетили представители неправительственной организации Freedom house, сообщает Государственная пенитенциарная служба Украины.
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«Представителям организации была предоставлена возможность пообщаться с Луценко. Вместе с этим, визитеры посетили камеру, где он сейчас содержится, а также камеру, в которой содержалась экс-премьер Юлия Тимошенко, другие камеры корпуса для содержания арестованных женщин», - говорится в сообщении.
«По итогам визита в СИЗО представители международной организации выразили благодарность украинской стороне за предоставление возможности пообщаться с Луценко, также поблагодарили руководство учреждения за содействие правозащитникам в вопросах ознакомления с условиями содержания арестованных в следственном изоляторе», - подчеркивается в сообщении.
Тюремщики также подчеркивают, что по итогам визита правозащитники отметили, что в последнее время Украина принимает меры для приведения условий содержания и медобследования заключенных к международным стандартам.
Фото: nso.org.ua
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