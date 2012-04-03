Россия и Украина договорились прекратить сырную войну

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Россия готова отменить ограничение на ввоз из Украины сыров, заявил министр экономического развития и торговли Украины Петр Порошенко.

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«Ограничение на твердые и полутвердые сыры украинского производства со стороны РФ будут сняты после отработки тех замечаний, которые выразила российская сторона во время проверки (украинских предприятий-ред.)», - сказал он на брифинге по итогам переговоров с главой Роспотребназдора Геннадием Онищенко в Киеве, пишет Интерфакс-Украина.

Напомним, 26 марта специалисты Роспотребнадзора прибыли в Украину и начали проверки украинских предприятий, продукция которых попала под запрет в России.

При этом, как сообщилив Государственной ветеринарной и фитосанитарной службе Украины, российские инспекторы не сотрудничаали со специалистами украинской службы.

Специалисты Роспотребнадзора связывались напрямую с сырзаводами, а вопросы инспектирования решили с Министерством аграрной политики и продовольствия.

Cпециалисты Роспотребнадзора не выявили следов использования в их продукции пальмового масла. Не доказав прежних претензий к украинских сыру, в Роспотребнадзоре выдвинули новые — на этот раз к технологии их производства. Теперь тем предприятиям, которые захотят экспортировать свою продукцию в Россию, придется привести технологию производства сыров в соответствие с требованиями российского законодательства.

фото:odinklik.com

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