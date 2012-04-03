Луценко не хочет лечиться за границей - жена

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Сегодня, 3 апреля, представители международной правозащитной организации Freedom House (США) встретились в Лукьяновском СИЗО с бывшим министром внутренних дел Юрием Луценко. Этот факт подтвердила и жена экс-министра Ирина Луценко.



«Делегация Freedom House состояла из восьми человек и переводчик. Это были люди, которые знали его еще с периода работы в МВД, оказались даже знакомыми. Основной вопрос, которые они ему задавали, - это причина ареста, видение ситуации и выхода из него, о его увольнении», - сообщила она.



Отвечая на вопрос представителей Freedom House не желает ли он лечиться за границей, Луценко ответил, что не собирается ехать за границу «ни под каким соусом», сообщает сайт Народной самообороны



«Юрий Луценко хочет, чтобы его лечили в Украине, но не СИЗО, а все же в стационаре. Потому что у него время от времени возникает беспокойство относительно состояния здоровья, после того как ему в свое время поставили диагноз «цирроз печени», - сказала Ирина Луценко.



Она также добавила, что Луценко еще раз подчеркнул перед международной организацией, что не собирается уезжать из Украины и не хочет лечиться нигде за пределами Украины.



Экс-министр также напомнил представителям Freedom House, которые и ранее подталкивали к выезду из страны, «еще до ареста неоднократно намекали, что он может попытаться уехать и лично участвовать в Европейском суде».



«Возникает вопрос, кто же хочет Луценко выпереть из Украины, даже при нахождении его в СИЗО», - спросила Ирина Луценко.



«Мой муж - украинский политик. Главной его темой на встрече было то, что он хочет лечиться и защищаться в Украине, и в Украине отстаивать свои права и свою невиновность», - подчеркнула Ирина Луценко.



Она также опровергла сообщения тюремщиков, что представители Freedom House посещали новую камеру, куда на днях перевели ее мужа. Они встретились с ним в кабинете начальника СИЗО.

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