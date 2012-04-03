Британия надеется, что Украина подпишет Соглашение с ЕС в этом году

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Соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС будет подписано до конца 2012 года.

Об этом сказал советник премьер-министра Британии по вопросам Европы, руководитель Секретариата по европейским и глобальным вопросам Иван Роджерс во время встречи с главой МИДа Украины Константином Грищенко в Лондоне, сообщает УКРИНФОРМ.

По сообщению пресс-службы МИДа, Роджерс подтвердил позицию Соединенного Королевства на поддержку европейских устремлений нашего государства и выразил надежду, что Соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС будет подписано до конца текущего года», - говорится в сообщении.

Во время визита в Британию Грищенко также встретился с государственным секретарем по иностранным делам и делам Содружества Уильямом Хейгом. Стороны обсудили такие вопросы, как развитие политического диалога, включая график возможных двусторонних визитов, европейская интеграция Украины, проблематика энергетической безопасности, сотрудничество в международных организациях.

Глава британского Форин Офиса отметил, что Соединенное Королевство остается надежным другом и союзником Украины и готово поддерживать ее на пути получения членства в ЕС. Он также подчеркнул важность продолжения процесса всеобъемлющих реформ в Украине, особенно в сфере судопроизводства.

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