Дорогу, по которой будут везти Тимошенко в больницу, срочно ремонтируют

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В Харькове, на дороге, ведущей к Центральной клинической больнице «Укрзализныци» где планируют лечить экс-премьера Украины Юлию Тимошенко, начались ремонтные работы.

По данным СМИ, около 18.00 к дороге подъехали мазы со щебнем, бульдозер и грейдер. Рабочие начали засыпать глубокие многолетние ямы, пишет Интерфакс-Украина.

По словам рабочих, асфальтировать дорогу не планируется.

Как сообщалось, на пяти окнах девятого этажа Центральной клинической больницы «Укрзализныци» уже установили решетки.

Напомним, адвокат Сергей Власенко обнародовал заключение немецких врачей относительно состояния здоровья Тимошенко, согласно которому ей следует пройти курс лечения в стационаре специализированной клиники.

Государственная пенитенциарная служба Украины заявила, что все условия для лечения Тимошенко созданы в Качановской исправительной колонии.

В то же время, 2 апреля Генеральный прокурор Виктор Пшонка разрешил лечение Юлии Тимошенко за пределами Качановской колонии. Впоследствии пресс-служба Мин здрава сообщила, что лечение Тимошенко планируется проводить в отделении патологии позвоночника и периферической нервной системы Центральной клинической больницы «Укрзализныци», материально-техническая база которой «полностью отвечает всем требованиям специалистов из Германии, согласованным также всеми специалистами медкомиссии Минздрава».

3 апреля дочь экс-премьера, Евгения, заявила, что врачи из немецкой клиники «Шарите», обследовавшие Тимошенко, намерены в ближайшие дни приехать в Украину, чтобы оценить, подходят ли условия Центральной клинической больницы №5 для лечения ее матери.

фото: tymoshenko.ua

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