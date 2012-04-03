Роман Ландик требует от Коршуновой вернуть ему 320 тысяч

3 апреля 2012, 20:48

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Роман Ландик намерен еще раз встретится со своей жертвой Марией Коршуновой. Встреча  может состоятся уже  через три недели в суде.

Об этом в эксклюзивном интервью ТСН.Особливе рассказала сама Коршунова.

По ее словам, Роман Ландик подал не только апелляцию на приговор суда. Мать Ландика-младшего судится с Коршуновой и требует вернуть 320 тысяч гривен, которые выплатили девушке за моральный ущерб.

Напомним, в январе Роману Ландику дали три года условно за резонансное избиение Коршуновой в ресторане. Мария уехала из родного города и мечтает сейчас о новой жизни.

Но как говорит девушка: «Сегодня пришла повестка на 24 апреля, и на меня подали гражданский иск. Требуют вернуть компенсацию - 320 тысяч», - сказала она. Мария впервые публично признается, что отец Романа, народный депутат Владимир Ландик летом за моральный ущерб заплатил ей 320 тысяч гривен. Теперь его жена требует их вернуть.

«Она пишет, что это соглашение, и так, как это было без его согласия, требует его разорвать», - жалуется Коршунова. Мария признается, что вернуть деньги она не может. Ведь все их потратила на адвокатов, охранников и лечение.

Как утверждает модель, она сначала отказывалась от компенсации от этой семьи... «А потом когда я узнала, сколько будут стоить услуги адвоката в этом резонансном деле... И адвокат, лечение, потом начался суд, опять лечение. Я лечила сотрясение, потом я лечила нервы, опять нервы, нервы».

В свою очередь, адвокат Романа Ландика по телефону объяснил, что повестка в суд, которую получила Мария Коршунова, к денежной компенсации отношения не имеет и об иске ему ничего не известно.

Речь идет лишь об апелляции на приговор и снятия судимости с Романа. Сама же Мария Коршунова собирается покорить столицу. Говорит, в родном Луганске работу трудно найти, особенно той, которую знает весь город.

«Я знаю, что смотрят все очень внимательно, то есть на улице, в магазине, везде. Постоянно смотрят, смотрят все, 90% где-то людей. Поэтому хочется в большой город. Нужно возвращаться к нормальной жизни», - отметила модель.

В Киев Коршунова приехала с Дарьей Заяц. Именно она была свидетелем инцидента в ресторане. После общих судебных мытарств девушки стали лучшими подругами и теперь даже работать хотят вместе. Мария уже разослала свои фотографии в модельные агентства и договорилась о первых собеседования. В Луганск возвращаться пока не собирается. На судебные заседания по делу Ландика обещает отправить своего адвоката. Сама туда придет только при крайней необходимости.

Фото: ТСН

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