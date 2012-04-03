Онищенко: решение «сырной проблемы» зависит от Украины

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Глава Росптребнадзора Геннадий Онищенко заявил, что Россия и Украина договорились о создании рабочей группы, которая будет заниматься решением вопросов гармонизации технических стандартов двух стран, в частности, связанных с производством сыра.

Онищенко также подчеркнул, что завершение «сырной проблемы» зависит от украинской стороны.

«Если вы зададите вопрос: а когда это кончиться? Я вам отвечу, что не знаю. Все на стороне Украины», - сказал он.

«Нам нужно работать на постоянной основе. Не на уровне руководства, а создать рабочую группу, которая будет гармонизировать требования, подходы, административные регламенты», - сказал Онищенко, пишет Интерфакс-Украина.

По его словам, эта рабочая группа также будет заниматься урегулированием «недоразумений, которые могут возникнуть» между двумя странами в будущем.

«Те недопонимания и недоразумения, которые могут возникнуть в процессе, мы тоже будем пытаться регулировать через эту рабочую группу», - сказал он.

В свою очередь министр аграрной политики и продовольствия Николай Присяжнюк сообщил, что созданная рабочая группа займется завершением инспектирования украинских сыродельных заводов, к которым есть претензии со стороны Роспотребнадзора.

Он напомнил, что представители российской стороны продолжат инспектирование двух украинских предприятий, которые прошли документарную проверку, на следующей неделе.

Глава Роспотребнадзора отметил, что российское ведомство предъявило все свои требования, и украинская сторона с ними согласилась.

«Все свои требования мы предъявили. Они с ними согласились. Технологию мы тоже согласовали. Чем быстрее будете поворачиваться, тем будет лучше», - сказал Онищенко.

Главный ветеринар также подчеркнул, что «раз украинский производитель присутствует на российском рынке, значит, в этом есть объективная потребность».

«Остается дело за малым - обеспечить качество российским национальным требованиям и тогда по взаимному удовлетворению этот процесс (поставки украинской продукции на российский рынок-ред.) будет продолжаться и далее», - добавил он.

фото: nnm.ru

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