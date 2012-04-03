Депутатам закупили живых лобстеров и шампанское «Вдова Клико»

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15 марта, по результатам тендера Госуправление делами по обслуживанию официальных мероприятий «Гарант-сервис» заключило ряд соглашений на поставку в феврале-декабре 2012 года пищевых продуктов на общую сумму 9 млн 160 тыс. гривен.

По информации «Вестника государственных закупок», продукты были приобретены для столовых по ул.Шелковичная, 1 и ул. Банковая, 11, пишут Наші гроші.

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В частности, приобретено рыбную продукцию, в том числе живых лобстеров по 340 грн/кг, осетровую икру по 900 грн за 113-граммовую баночку, живых устриц, клыкача по 480 грн/кг и т.д. Среди приобретенных вин шампанское «Вдова Клико» по 618 грн за бутылку.

Среди мясной продукции заказано баранье каре по 540 грн/кг, утиную печень по 465 грн/кг. Обычные продукты питания приобретены по ценам дешевле розничных сетей. Масло «Крестьянское» (72,5%) будет стоить 53 грн/кг, минеральная вода «Боржоми» в стеклянных бутылках - 8,81 грн за бутылку, живой карп - 30 грн/кг, коньяк «Закарпатский» - 59, 50 грн за бутылку.

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