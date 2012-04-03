Хорошковский: Украина до выборов с МВФ не договорится

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Кабмин сможет достичь договоренности с Международным валютным фондом (МВФ) о возобновлении кредитования по программе stand-by только после парламентских выборов, которые состоятся в октябре 2012 года.

Об этом заявил первый вице-премьер-министр Украины Валерий Хорошковский в интервью агентству Dow Jones во время пребывания в Лондоне, пишет УКРИНФОРМ.

«Мы понимаем, что это невозможно до завершения выборов», - сказал Хорошковский.

По его словам, украинское правительство работает над планом относительно решения проблем, вызывающих обеспокоенность МВФ. В частности, речь идет о возможности предоставления помощи домашним хозяйствам, которые могут наибольше пострадать от повышения цен на газ. Хорошковский считает, что разработка этого вопроса займет от пяти до шести месяцев.

«Очень важно, чтобы мы были справедливыми и защитили самых уязвимых. Мы хотим подготовить население и иметь реальный план после этого (выборов)», - сказал он.

Кроме того, Хорошковский отметил, что повышение тарифов на газ для населения не единственный вопрос, относительно которого Киев еще должен договориться с Фондом. «Они (МВФ - ред.) требуют более гибкого валютного курса», - добавил первый вице-премьер.

Валерий Хорошковский также заявил, что правительство «не имеет никаких проблем» с обеспечением своих финансовых потребностей в этом году и будет выпускать облигации на внутреннем и международном рынках. Тем не менее, по словам чиновника, инвесторы сейчас требуют слишком высокую цену, чтобы инвестировать в облигации Украины, частично потому, что финансовые проблемы в еврозоне сделали их более осторожными.

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