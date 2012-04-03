Грищенко считает, что Юлия Тимошенко не является политзаключенной

3 апреля 2012, 21:38

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Министр иностранных дел Константин Грищенко заявил, что экс-премьер Юлия Тимошенко не является политическим заключенным.

«В первую очередь, кто такой «политический заключенный» по моему мнению. Это тот, кто политическими средствами пытался изменить или способ управления страной, или методы внедрения демократических ценностей в ситуации, когда им угрожает опасность», - сказал он, пишет Би-Би-Си.

«Однако это определение не применяется к тем, кто занимался незаконной деятельностью, которая не имеет никакого отношения к борьбе за демократию», - подчеркнул министр.

«Тимошенко оказалась за решеткой не за свои политические взгляды, не за свои политические высказывания, не за свои альтернативные взгляды, не потому, что она является конкурентом для других политиков, а потому, что ее обвинили (и доказали это в судебном порядке) в том, что она принимала решение с нарушением процедур, предусмотренных украинской нормативной базой», - заявил глава МИДа.

По словам Грищенко, в течение двадцати лет в Украине ни одного из больших политиков ни разу не попросили отчитаться, что он делал в течение своего пребывания в должности. И это неприемлемо –сказал он.

При этом министр отметил, что «на протяжении лет многие страны подвергались нападкам не из-за того, что в действительности там происходило, а из-за общего восприятия того, что они имеют другую систему ценностей».

«Западные правозащитные организации и политики не раз выражали обеспокоенность тем, что дело Юлии Тимошенко и Юрия Луценко имеют признаки «избирательного правосудия». Украинская власть это отрицает», - отметил он.

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