Amnesty International признала Pussy Riot узниками совести

{1-} Международная правозащитная организация Amnesty International признала участниц российской панк-группы Pussy Riot, арестованных за скандальное выступление в Храме Христа Спастителя, узниками совести и требует их немедленного освобождения. Об этом сообщается на сайте организации, информирует Газета.ru.

«Даже если три арестованные женщины и принимали участие в акции, столь суровые ответные меры российской власти - взятие под стражу по обвинениям в таком серьезном уголовном преступлении, как хулиганство - представляют собой неоправданно жесткую реакцию на мирное - хотя и оскорбительное для многих людей - выражение политических убеждений. Следовательно, эти три женщины могут считаться узницами совести», – говорится в сообщении Amnesty International.

Правозащитники отмечают, что никакого ущерба храму девушки не причинили, а верующим помешали молиться «всего на несколько минут». Таким образом, в Amnesty International склоняются к мысли о политической подоплеке дела Pussy Riot.

«Нельзя не заметить, что в обвинениях, выдвинутых против девушек, в нарушение закона принимается во внимание более широкий политический контекст антипутинских выступлений того времени — и антиклерикальное, антипутинское содержание песни активисток, само по себе ненаказуемое», – отмечают в правозащитной организации.

В феврале пять девушек из группы Pussy Riot устроили в храме Христа Спасителя «панк-молебен» «Богородица, Путина прогони». Они надели маски, вбежали в солею и амвон, вход на которые запрещен, подошли к алтарю, включили звукоусиливающую аппаратуру и стали выкрикивать текст песни. Через несколько дней было заведено уголовное дело по статье «Хулиганство».

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