Захаров: Вернуть Тимошенко в колонию сможет только Евросуд

{1-} В случае отправки экс-премьера Юлии Тимошенко на лечение за пределы колонии, вернуть ее в исправительное учреждение имеет право только Европейский Суд.

Об этом заявил правозащитник Евгений Захаров в эфире 5 канала.

Он уточнил, что в случае, если Тимошенко будет вывезена из колонии на лечение в стационарное учреждение, то будет выполнено предписание Европейского суда по правам человека в рамках 39 Регламента Европейского суда.

«Вернуть обратно в колонию ее можно только с разрешения того же Европейского суда, предоставив документы о состояния здоровья. Суд должен определить, что она больше не нуждается в лечении, и дать разрешение, чтобы ее вернули», - рассказал правозащитник.

При этом Захаров рассказал, что «были случаи, когда осужденные находились в больницах очень долго, даже медики пытались от них избавиться, но не могли, поскольку не было решения Европейского Суда».

Как известно, Тимошенко было предложено лечение в центральной клинической больнице «Укрзалізниці» в Харькове.

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