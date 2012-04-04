Президент Сербии сегодня подаст в отставку

Президент Сербии Борис Тадич подаст в отставку в среду, а спикер сербского парламента Славица Джукич-Деянович сообщит о назначении президентских выборов, которые пройдут 6 мая. Они пройдут совместно с парламентскими и местными выборами, сообщает Газета.ru.

По оценке аналитиков, Тадич вновь выставит свою кандидатуру на пост президента, чтобы «подтянуть» свою Демократическую партию на парламентских выборах. Эта партия не является лидером опросов, но в случае если избиратель будет голосовать за популярного политика Тадича, то и в бюллетене для парламентских выборов автоматически поставит галочку напротив его партии, объясняют эксперты.

Помимо Тадича о намерении баллотироваться на пост президента объявил глава МВД страны Ивица Дачич (председатель Социалистической партии Сербии), лидер консервативной Сербской прогрессивной партии Томислав Николич, председатель Либерально-демократической партии Чедомир Йованович и бывший премьер-министр Югославии Милан Панич.

Очередные президентские выборы в Сербии должны были пройти в конце текущего года. Президент Сербии избирается сроком на пять лет. Один человек не может быть избран на этот пост дважды. Несмотря на то, что нынешний мандат для Тадича второй подряд, он вновь сможет участвовать выборах, поскольку впервые был избран президентом в период существования другой страны – государственного объединения Сербии и Черногории (распалось в 2006 году).

Новости по теме:

Сербия стала кандидатом в члены Евросоюза

Сербия и Косово договорились о сотрудничестве

В Сербии из-за непогоды уровень преступности упал на 40%