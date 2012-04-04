Генпрокуратура Молдовы возбудила уголовное дело в отношении "МММ-2011"

4 апреля 2012, 07:33

{1-} Отдел социально-экономических расследований Генпрокуратуры Молдавии возбудил уголовное дело по факту незаконной деятельности финансовой пирамиды "МММ-2011" на территории республики. Об этом во вторник сообщает агентство Новости-Молдова.

Как пояснили в прокуратуре, ни одно юридическое лицо не имеет права осуществлять финансовые операции на территории Молдавии без лицензии от Национального банка республики. Прием вкладов у населения - это лицензируемый вид деятельности, а МММ-2011 на это разрешения не получала, предупредили в Нацбанке Молдовы.

"МММ-2011" ведет свою деятельность в Молдавии через сайт mmm2011.md. Суть предприятия состоит в том, что участники финансовой пирамиды меняют реальные деньги на виртуальные "мавро". При этом организация построена по сетевому принципу: вкладчики переводят деньги руководителям ячеек, а те направляют средства выше по пирамиде. Организаторы "МММ-2011" предупреждают, что участие в этой схеме не дает никаких гарантий вкладчикам и может привести к потере денег, передаёт Лента.ру.

На беседе в прокуратуре руководитель десяти первичных организаций пирамиды в Молдавии признался, что в республике зарегистрировано около тысячи вкладчиков, вложивших в "МММ-2011" различные суммы. При этом организаторы подчеркивают, что взаимоотношения участников финансовой пирамиды нельзя квалифицировать как банковский вклад. Закон не запрещает физическим лицам переводить друг другу деньги.

Ранее Главред  также сообщал, что Комитет государственной безопасности Беларуси возбудил уголовное дело в отношении членов местного подразделения «МММ-2011» по признакам состава преступления, предусмотренного ч.3 ст.233 УК Беларуси – незаконная предпринимательская деятельность.

 «Предварительно объединившись в управляемую устойчивую группу для осуществления совместной преступной деятельности в период времени с 2011 года по 16 марта 2012 года, действуя от имени незарегистрированного в установленном законом порядке на территории Белоруссии субъекта хозяйствования «МММ-2011», они умышленно осуществляли незаконную предпринимательскую деятельность, сопряженную с получением дохода в особо крупном размере», – информирует КГБ Беларуси.

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