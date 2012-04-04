Американская разведка запустила в космос ракету с засекреченным грузом

{1-} Ракета-носитель Delta IV со "сверхсекретным" грузом Национального управления военно-космической разведки США (NRO) стартовала в ночь на среду с базы ВВС Ванденберг в Калифорнии, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс.

Запуск был произведён в 16.12 вторника по местному времени. О целях и задачах запущенной ракеты, а также о том, выполнила ли она свою миссию и доставила ли по назначению секретный груз, NRO не сообщило. Онлайн-трансляция запуска в американских СМИ была прервана через три минуты после взлёта ракеты, передает РИА Новости.

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"Мы видели лишь, что запуск ракеты прошёл успешно", - сказал комментатор онлайн-трансляции Дон Спенсер.

Как предполагают некоторые аналитики, ракета могла вывести на орбиту американский радиолокационный спутник нового поколения, предназначенный для зондирования Земли в ночных условиях и в плохую погоду. По словам Чарльза Вика (Charles Vick) из вашингтонского оборонного исследовательского центра, в последнее время США активно работают над заменой своих старых радиолокационных спутников более современными моделями.

Следующий запуск на базе Ванденберг запланирован на 10 апреля и будет связан с испытаниями межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III.

Ранее Главред писал, что 30 марта с космодрома Байконур стартовала последняя ракета-носитель «Протон-К», которая вывела на орбиту Земли спутник предупреждения о ракетном нападении - тоже последний в своем классе. Теперь на орбите работают два спутника, и они пока могут обеспечить нормальное функционирование системы. Несколько лет назад такие спутники называли «безнадежно устаревшими».

Как сообщали СМИ, запуск прошел в штатном режиме и что космический аппарат был взят на управление наземными средствами войск Воздушно-космической обороны. Военные же сообщили лишь о том, что запущенный спутник - военного назначения, однако подробностей не раскрывали. Аппарату было присвоено кодовое порядковое наименование «Космос-2479».

фото: federalspace.ru

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