Тимошенко потребовала пустить к ней Freedom House

{1-} Юлия Тимошенко просит пустить к ней представителей международной неправительственной организации Freedom House, которые обратились 3 апреля к украинским властям с просьбой разрешить посетить лидера оппозиции.

Об этом заявила вчера на брифинге возле Качановской колонии дочь Юлии Тимошенко Евгения, сообщили в пресс-службе партии «Батькивщина».

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По ее словам, Тимошенко уже написала соответствующее заявление руководству колонии.

Евгения Тимошенко напомнила, что сейчас с визитом в Украине находятся исполнительный директор Freedom House Дэвид Креймер, вице-президент Атлантического совета США Деймон Вилсон и научный сотрудник этой организации Роберт Нурик.

«Поэтому моя мама сегодня написала заявление, в котором она просит, чтобы разрешили посетить ее представителям Freedom House», - сказала Тимошенко.

Ранее Главред писал, что Государственная пенитенциарная служба Украины сообщила о том, что 3 апреля в Лукьяновском СИЗО экс-главу МВД Юрия Луценко посетили представители неправительственной организации Freedom house.

«Представителям организации была предоставлена возможность пообщаться с Луценко. Вместе с этим, визитеры посетили камеру, где он сейчас содержится, а также камеру, в которой содержалась экс-премьер Юлия Тимошенко, другие камеры корпуса для содержания арестованных женщин», - говорится в сообщении.

«По итогам визита в СИЗО представители международной организации выразили благодарность украинской стороне за предоставление возможности пообщаться с Луценко, также поблагодарили руководство учреждения за содействие правозащитникам в вопросах ознакомления с условиями содержания арестованных в следственном изоляторе», - подчеркивается в сообщении.

Фото: nso.org.ua

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