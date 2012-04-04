В больницу Тимошенко привезли огромную плазму и кровать за 30 тыс. - СМИ

{1-} В харьковской клинической больнице «Укрзалізниці», где должна проходить лечение экс-премьер Юлия Тимошенко, полным ходом идет ремонт. В клинику также завезли плазменный телевизоров на всю стену и кровать за 30 тыс. грн.

Об этом со ссылкой на пациентов больницы сообщает «Сегодня».

На подходе к ЦКБ №5, которая расположена по ул. Балакирева, 5 невооруженным глазом можно было заметить, что в больнице полным ходом идет ремонт. Слышны сверление дрели, стук молотков, рядом с корпусом и в помещениях — инструменты и оборудование строителей.

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Неофициально медики рассказывают, что на 9 этаже буквально месяц назад уже делали ремонт. Но сейчас снова реконструируют отделение анестезиологии, реанимации и интенсивной терапии.

Однако в администрации больницы не связывают ремонт с перевод Тимошенко в клинику.

«Да, нашу больницу выбрали, как одну из тех, где, возможно, будут лечить Тимошенко. Но ремонт, который делается на 9 этаже, в отделении реанимации с экс-премьером никак не связан. Здесь постоянно что-то ремонтируется. На днях мы получили в реанимацию новое современное оборудование, и именно для него готовим помещения», — заверила работница приемной главврача ЦКБ Алла Бельгефер.

Как рассказали пациенты клиники изданию, «за одной решеткой будет палата Тимошенко, за остальными двумя ей будут проводить процедуры».

Издание также пишет, что, по слухам, в клинику «привезли две машины с вещами Тимошенко. Но пока еще не распаковывали их. Также привезли какую-то крутую кровать за 30 000 грн и плазменный телевизор — шириной во всю стену», о чем рассказала одна из пациенток.

Ранее «Главред» сообщал, что в больнице Тимошенко затеяли ремонт. Там сносят перегородки между палатами, ставят бронированные двери и варят решетки на окнах.

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