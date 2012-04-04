Страны СНГ не спешат ратифицировать договор о свободной торговле

{1-} На данный момент Россия пока оказалась единственной страной, которая завершила ратификацию договора о зоне свободной торговли в рамках СНГ. Однако другие государства СНГ не спешат следовать примеру Российской федерации.

Cтала известна причина, по которой остальные страны не начинают этот процесс.

В 2011 году главы правительств подписали документ, отличающийся от парафированного ранее, при этом источники подтверждают, что украинский премьер Николай Азаров вышел за рамки директив Президента Виктора Януковича. Киев отказывается ратифицировать документ в нынешней редакции, однако представители власти все еще надеются убедить Россию исправить спорные позиции договора, пишет Коммерсантъ Украина.

Переговоры о создании ЗСТ СНГ велись более года. Текст соглашения был парафирован еще в апреле 2011 года и планировался к подписанию 19 мая, но в последний момент церемония сорвалась — ее заблокировал Узбекистан, хотя источники утверждают, что за демаршем стояла Россия.

В октябре странам СНГ удалось преодолеть противоречия — как пояснили премьеры, для этого пришлось исключить Узбекистан из числа участников ЗСТ. Премьер-министр Николай Азаров тогда обещал, что договор будет ратифицирован в кратчайшие сроки и вступит в силу в январе 2012 года.

Прогнозы премьера не оправдались — на сегодня соглашение не рассмотрено ни одним из парламентов, кроме российского, а в Верховной раде его проект и вовсе не зарегистрирован. В правительстве объясняют это бюрократическими проволочками. "Идут внутриведомственные процедуры... Нужно определить, что этот договор не противоречит нашим европейским устремлениям",— заявил в конце марта первый вице-премьер Валерий Хорошковский.

Между тем стало известно, что проблема гораздо серьезнее. "Договор не сбалансирован, он дает преимущество России, поэтому мы ведем консультации с Москвой, чтобы внести в него изменения. До тех пор пока переговоры не приведут к успеху, договор не будет передан на ратификацию",— рассказал источник в администрации президента.

"Я надеюсь, что мы сможем смягчить противоречия. Но в той редакции договора, которая существует сегодня и которую мы никак не можем вынести в сессионный зал парламента, он точно не будет утвержден. Если мы и согласимся на ратификацию, то документ будет в несколько иной редакции",— подтвердил глава парламентского подкомитета по вопросам международной экономической политики Алексей Плотников (Партия регионов).

Ныне существует две редакции договора — предварительно парафированного сторонами, а также подписанного премьерами. Первый вариант прошел внутригосударственную проверку, в частности был одобрен Минэкономразвития и Минюстом. Как выяснилось, для его подписания в октябре 2011 года оказалось недостаточно просто удалить из текста упоминания об Узбекистане — две версии документа существенно различаются по наполнению. Львиная доля отличий сконцентрирована в "Приложении 1" к договору, где перечислены исключения из режима свободной торговли. В подписанном соглашении оказалось около 50 новых, отсутствовавших в парафированном документе товарных позиций, по которым Россия применяет экспортную пошлину.

Эксперты отмечают, что в перечне дополнительных экспортных пошлин РФ нет товаров, стоимость которых критически важна для Украины. Наибольшая пошлина — в 30% — применяется к титановому лому, однако Украина производит титан из собственной руды. Сжиженный газ, облагаемый пошлиной в размере 40 евро за тонну, на сегодня поставляется в Украину в небольших объемах, отмечает аналитик центра "Психея" Геннадий Рябцев. "Хотя не исключено, что в перспективе — к 2015 году, когда Украина построит терминал по приему сжиженного газа, его импорт может пойти в том числе из России",— отмечает аналитик.

В соответствии с указанным дополнением после подписания соглашения об ассоциации Киевом и Брюсселем остальные страны—участницы ЗСТ СНГ получат право "ввести пошлины в отношении импорта товаров (из Украины.— ред.) в размере ставки режима наибольшего благоприятствования". Учитывая, что размер данной ставки договором не определен, Россия и другие торговые партнеры получают право применения в отношении Украины сколь угодно больших штрафных заградительных пошлин.

Ранее Главред писал, что президент России Дмитрий Медведев подписал закон, который ратифицирует договор о зоне свободной торговли в рамках СНГ. Соответствующий документ размещен в банке федеральных нормативных и распорядительных актов.

Договор обеспечит необходимые условия для полноценного и эффективного функционирования зоны свободной торговли на пространстве СНГ и создаст благоприятные условия для дальнейшего углубления интеграции на основе норм Всемирной торговой организации (ВТО)

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