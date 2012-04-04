Самолет под Тюменью разбился из-за обледенения

{1-} Расшифровка «черных ящиков» упавшего под Тюменью самолета ATR-72 показала, что лайнер потерял управляемость из-за обледенения, пишут «Известия», ссылаясь на источники в Росавиации.

Лед забился в элероны - подвижные части крыла, расположенные на задней кромке, предназначены для управления углом крена самолета - и не позволил совершить экипажу ни одного маневра, сообщает издание, ознакомившееся с предварительными результаты расследования авиакатастрофы в Тюмени.

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Между тем решение об обработке лайнера принимает командир корабля. 28-летний КВС Сергей Анцин отказался от обработки «Арктикой», сообщил глава Росавиации Александр Нерадько, информацию сразу же после трагедии подтвердили в тюменском аэропорту «Рощино», констатирует издание.

Судя по расшифрованным записям, потерю управляемости пилоты обнаружили сразу после отрыва от земли и поэтому попытались вернуться на аэродром.

Как следует из официального сообщения МАК, «после взлета самолет набрал высоту примерно 210 метров после чего возник сначала правый крен более 35 градусов, а затем левый крен, достигший более 50 градусов в момент столкновения с землей».

Ранее «Главред» сообщал, что Самолет АTR-72 авиакомпании «ЮТэйр» в понедельник потерпел катастрофу под Тюменью. На борту находились 39 пассажиров и четыре члена экипажа. Погиб 31 человек, 12 пострадавших находятся в тяжелом состоянии, причем пятеро из них – в крайне тяжелом.

фото: 72.mchs.gov.ru

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