В Ливии освобожден брат Каддафи

{1-} Переходный Нацсовет Ливии принял решение освободить из тюрьмы города Мисрата двоюродного брата Муаммара Каддафи - Сейида Каддаф ад-Дама - по состоянию здоровья.

Об этом со ссылкой на арабские СМИ сообщает РИА Новости.

Престарелый родственник Каддафи частично парализован. Кроме того, как заявили в Нацсовете, Сейид Каддаф ад-Дам не совершал преступлений против ливийского народа и заслужил помилование.

Ливийские повстанцы арестовали кузена Каддафи в родном городе ливийского вождя Сирт в 450 километрах от столицы Ливии Триполи в октябре 2011 года. Родственник Каддафи прятался в одном из городских домов. От немедленной расправы Сейида Каддаф ад-Дама спас лишь весьма преклонный возраст и тяжелое заболевание.

Ранее «Главред» сообщал, что вооруженное восстание в Ливии продолжалось с февраля по октябрь 2011 года. За время боевых действий между сторонниками правившего режима и силами оппозиции погибли тысячи человек, огромный ущерб был нанесен экономике.

Муаммар Каддафи, находившийся у власти в стране 42 года, был зверски убит повстанцами 20 октября в окрестностях города Сирт. В боях также погибли трое сыновей ливийского вождя.

После падения в конце августа прошлого года столицы Ливии Триполи супруга Каддафи, его дочь и двое сыновей смогли укрыться в соседнем Алжире. Еще два сына бывшего лидера Ливии в настоящее время арестованы и в скором времени предстанут перед судом.

фото: newsfiber.com

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