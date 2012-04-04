Украинцам хотят разрешить писать законы

4 апреля 2012, 09:01

 

{1-} В парламенте зарегистрирован законопроект, которым предлагается расширить перечень субъектов, обладающих правом законодательной инициативы. Помимо Президента, Кабинета министров, Верховной Рады и Национального банка, право подавать законопроекты предлагается предоставить гражданам при условии, что они соберут в свою поддержку 100 тыс. подписей не менее чем в пяти областях страны. Мнения народных депутатов относительно перспектив принятия документа разделились, пишет  Коммерсантъ Украина.

Проект закона N10296 "О внесении изменений в закон "О Кабинете министров" (относительно права граждан на внесение законопроектов при наличии не менее 100 тыс. подписей в их поддержку)" подготовил и зарегистрировал в Раде народный депутат Александр Фельдман (Партия регионов).

В документе уточняется, что такая законодательная инициатива не будет распространяться на вопросы территориального устройства Украины, налогов, бюджета и амнистии. "Многие страны уже сделали серьезные шаги навстречу гражданской законодательной инициативе,— объяснил  актуальность своего законопроекта Фельдман.— Подобный институт работает в Швейцарии, Италии, Австралии, Перу, Испании, США и ФРГ".

Автор документа предлагает предоставить рядовым гражданам право "в порядке гражданской инициативы" подавать свои законопроекты в Кабмин, который после проведения экспертизы на предмет их соответствия основному закону и требованиям к сбору подписей будет обязан подать его в Верховную раду на протяжении трех месяцев. По мнению Александра Фельдмана, подписи должны быть собраны "не менее чем в пяти областях и не менее чем по 15 тыс. в каждой из них".

Фельдман заверил, что внесение проекта закона в парламент не связано с началом кампании по выборам в Верховную раду.

Примечательно, что инициативу Александра Фельдмана поддержали представители оппозиции, но подвергли критике во фракции Партии регионов, членом которой является автор законопроекта. "Так называемая "гражданская законодательная инициатива" существует во многих странах Европы, поэтому я не вижу проблем в том, чтобы этот вопрос поднимать и рассматривать,— отметил заместитель главы парламентского комитета по вопросам государственного строительства и местного самоуправления Юрий Ключковский ("Наша Украина—Народная самооборона").— Что же касается конкретных механизмов ее реализации, то об этом можно дискутировать".

Другой заместитель главы комитета по вопросам государственного строительства и местного самоуправления Александр Черноморов (Партия регионов) раскритиковал идею своего однопартийца. "Для этого не нужен отдельный законопроект — достаточно доработать закон "О местном самоуправлении" и законодательно закрепить возможность реализации инициатив местных общин. Зачем выдумывать новый велосипед, если достаточно починить старый?",— сказал Черноморов.

Ранее Главред  также сообщал, что советник Президента Украины, руководитель Главного управления по вопросам Конституционно-правовой модернизации АПУ Марина Ставнийчук заявила, исходя из рекомендаций Венецианской комиссии и других органов Совета Европы усовершенствовать Конституцию можно в два этапа.

На первом этапе будут проведены реформы правосудия, местного самоуправления и правоохранительной системы. Второй может быть ориентирован на комплексное обновление Конституции Украины

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