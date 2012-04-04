Комиссия Минздрава решит, где будут лечить Луценко

{1-} Комиссия МОЗ в ближайшее время проведет осмотр экс-министра внутренних дел Юрия Луценко с целью определения необходимости его лечения вне СИЗО.

Об этом сообщила на брифинге в Киевском СИЗО и.о начальника медико-санитарной части Киевского СИЗО Валентина Смачно, передаёт Украинская правда.

По ее словам, в последний раз медкомиссия осматривала Луценко 30 марта, в ближайшее время снова будет создана комиссия врачей, которые будут решать, нужно ли провести дополнительные обследования экс-министра и лечить его за пределами СИЗО.

Смачко подчеркнула, что в данное время Луценко в СИЗО лечат таблетками и по желанию ему вводят инъекции. "Он постоянно находится под наблюдением врачей", - подчеркнула она.

Также Смачко сообщила, что в данное время еще не известно, в какое медицинское учреждение могут вывезти экс-министра.

Кроме того, она отметила, что Луценко без промедлений получает необходимые препараты. "Лекарство поступают от родственников и в этот же день передаются (Луценко)", - сказала Смачко.

Ранее Главред писал, что 3 апреля, представители международной правозащитной организации Freedom House (США) встретились в Лукьяновском СИЗО с бывшим министром внутренних дел Юрием Луценко. Этот факт подтвердила и жена экс-министра Ирина Луценко.



Отвечая на вопрос представителей Freedom House не желает ли он лечиться за границей, Луценко ответил, что не собирается ехать за границу «ни под каким соусом».

«Юрий Луценко хочет, чтобы его лечили в Украине, но не СИЗО, а все же в стационаре. Потому что у него время от времени возникает беспокойство относительно состояния здоровья, после того как ему в свое время поставили диагноз «цирроз печени», - сказала Ирина Луценко.

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