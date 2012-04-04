Янукович встретится с правозащитниками Freedom House

{1-} Президент Украины Виктор Янукович сегодня проведет встречу с представителями международной правозащитной неправительственной организации Freedom House.

Как сообщили в пресс-службе главы государства, встреча начнется в 11.00.

Freedom House сравнил Украину с революционными странами Ближнего Востока

Напомним, дочь экс-премьера Евгения Тимошенко на брифинге возле Качановской колонии заявила о том, что Юлия Тимошенко просит пустить к ней представителей международной неправительственной организации Freedom House, которые обратились 3 апреля к украинским властям с просьбой разрешить посетить лидера оппозиции.

Евгения Тимошенко напомнила, что сейчас с визитом в Украине находятся исполнительный директор Freedom House Дэвид Креймер, вице-президент Атлантического совета США Деймон Вилсон и научный сотрудник этой организации Роберт Нурик.

«Поэтому моя мама сегодня написала заявление, в котором она просит, чтобы разрешили посетить ее представителям Freedom House», - сказала Тимошенко.

Ранее Главред писал, что 3 апреля, представители международной правозащитной организации Freedom House (США) встретились в Лукьяновском СИЗО с бывшим министром внутренних дел Юрием Луценко. Этот факт подтвердила и жена экс-министра Ирина Луценко.

Новости по теме:

Тимошенко потребовала пустить к ней Freedom House

Представители Freedom House проведали Луценко в СИЗО



Журналистов пустили в Лукьяновское СИЗО



Луценко перевели в камеру с унитазом и полками для книг



Тюремщики могут позволить Луценко лечиться за пределами СИЗО