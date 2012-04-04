Немецкие врачи не просили разрешения проверить больницу для Тимошенко

{1-} Немецкие врачи клиники "Шарите" не обращались с просьбой о посещении ЦКБ№5 в Харькове, где планируется лечить экс-премьера Юлию Тимошенко, сообщила заместитель министра здравоохранения Украины Раиса Моисеенко.

"На сегодняшний день немецкие врачи с такой просьбой в Министерство здравоохранения не обращались. Я об этом, как председатель международной комиссии ничего не знаю", - сказала Моисеенко журналистам в ЦКБ№5 в среду, передаёт Интерфакс – Украина.

Она также выразила готовность предоставить возможность зарубежным медикам ознакомиться с условиями лечения в больнице, если такое обращение поступит.

Моисеенко напомнила, что Тимошенко дала согласие на стационарное лечение, но не согласилась на лечение именно в ЦКБ№5.

Ранее Главред писал, что врачи из немецкой клиники "Шарите" намерены в ближайшее время приехать в Харьков, чтобы оценить, подходят ли условия Центральной клинической больницы №5 для лечения экс-премьера Юлии Тимошенко, сообщила ее дочь Евгения.

"Немецкие врачи намерены приехать сюда в ближайшие дни проверить эту клинику и дать заключение: может ли моя мама лечиться в этой клинике. Только после этого она может переведена в эту больницу", - сказала Евгения Тимошенко.

фото: tymoshenko.ua

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