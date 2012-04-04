Скандалист Онищенко нахамил украинским журналистам

Главный санитарный врач России, глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко нахамил украинской журналистке. Инцидент произошел 3 апреля во время пресс-конференции, посвященной сырной проблеме, сообщает «Украинская правда».

Отвечая на вопрос о возможности введения запрета на импорт в Россию украинского пива, он заявил: «Пиво - это вообще не продукт, это позор, что он называется пищевым продуктом».

«Это яд, это алкоголь», - добавил врач.

При этом, когда журналистка пыталась задать уточняющий вопрос, Онищенко выпалил: «Не груби. Задала вопрос - слушай».

Скандалист Онищенко приедет лично проверять украинский сыр

Напомним, Онищенко ранее прославился своими высказываниями, когда заявил о том, что в Украине полномочия по контролю за продовольствием и питанием, в том числе, в детских организованных коллективах переданы ветеринарной службе. По его словам, в этом содержится признание гражданина Украины животным.

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