У Ющенко хотят забрать землю в центре Киева

{1-} Киевская городская госадминистрация обнародовала список из 85 участков общей площадью около 2 тыс. га, которые вернули в собственность города. Среди них скандальная стройка на территории Александровской больницы, участки на Андреевском спуске, Жуковом острове и возле Конча-Заспы. В четверг обещают вернуть участок и на Пейзажной аллее. Власти обещают продать землю на аукционе или же засадить деревьями.

Хотят забрать участок на Андреевском спуске, который когда-то выделили компании «Сула» под строительство 5-этажного дома с галереей искусств, рестораном и вип-апартаментами. За компанией стоит брат экс-президента Виктора Ющенко — народный депутат Петр Ющенко, пишет Сегодня.

«Уже несколько лет там никто ничего не делает, стоит страшный забор. А они просят аренду еще на 7 лет, потому что ищут инвестора», — говорит замглавы КГГА Михаил Кучук.

Помощник Петра Ющенко сообщила, что впервые слышит о том, что участок будут забирать.

«Мы не знаем, а вы уже знаете. Все, что там запланировано, будет построено», — сказала помощник.

В четверг на сессии Киеврады депутаты собираются отменить скандальный землеотвод на Пейзажной аллее.

Ранее Главред также сообщал, что Киевская городская государственная администрация вступила в судебную тяжбу по возвращению участка на Пейзажной аллее в собственность общины Киева.

«Мы предоставили суду все доказательства того, что участок был передан застройщику незаконно. Считаем, что решение об отводе участка было принято вопреки нормам земельного и природоохранного законодательства. Кроме того, оно нарушает законодательство об охране культурного наследия, поскольку этот участок попадает в границы историко-культурных заповедников. Его застройка противоречит интересам не только киевлян, но и государства. Надеемся, что суд прислушается к нашим аргументам и вынесет справедливое решение», – отметил заместитель председателя КГГА Александр Пузанов.

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