Ляшко попытался накормить Онищенко украинским сыром и колбасой

Главный скандалист Верховной Рады нардеп Олег Ляшко вечером во вторник, 3 апреля, сорвал пресс-конференцию главного санитарного врача России Геннадия Онищенко, который должен был рассказать о претензиях Москвы к украинским сырам.

Ляшко сумел преодолеть сопротивление охраны и ворвался в зал, держа в руках большой пакет, из которого он достал сыр, сало и колбасу, положив их на стол перед Онищенко, сообщает «Новый регион».

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«Ешь и не подавись, ты же с фамилией Онищенко, я даю тебе настоящее украинское сало с прорезью с Бессарабки, украинскую колбасу, самый лучший сыр!», – объявил Ляшко.

Онищенко, как заметили журналисты, поначалу опешил. Сам Ляшко, завершив свое выступление, сел на стул рядом с российским чиновником. «Ты вообще успокойся, нормально себя веди», – сказал ему Онищенко.

Ляшко обвинил Онищенко в том, что он, вводя запреты на украинскую продукцию, лишает работы украинских граждан. Ляшко призвал российского санврача вспомнить, что тот оканчивал университет в Донецке и должен быть лоббистом украинской продукции в России, сообщает ЛIГАБiзнесIнформ.

В ответ на это Онищенко назвал Ляшко хамом.

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В ситуацию попытался вмешаться посол РФ Михаил Зурабов, сидевший в зале на первом ряду. Он поднялся с места, показав жестом охране, что нужно уходить. После этого Онищенко резко встал и в сопровождении охраны вместе с украинским министром покинул зал.

«Я не думал, что он такой пугливый, не захотел есть украинского! Пусть он ест и не подавится!» – закричал вслед депутат Ляшко.

Ранее «Главред» сообщал, что во время пресс-конференции Онищенко нахамил украинской журналистке.

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