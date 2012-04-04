Обама посмеялся над его подслушанным разговором с Медведевым

{1-} Президент США Барак Обама ответил колкостью американским журналистам на публикацию подслушанных фрагментов его беседы (АУДИО) с президентом России Дмитрием Медведевым в Сеуле.

Во вторник, 3 апреля, Обама выступил перед сотрудниками американских СМИ. Он рассказал о планах и целях своей администрации, а также вновь раскритиковал республиканцев за действия в бюджетной сфере, сообщает РИА Новости.

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Однако начал свое выступление президент с шутки. «Я так рад говорить с вами через микрофон, который вижу... Можете свободно передать все услышанное Владимиру (Путину), если увидите его», - сказал Обама, появившись на трибуне.

Эта фраза была встречена журналистами смехом и задала выступлению неформальный тон. России в своей речи Обама не касался.

Ранее «Главред» сообщал, что в начале прошлой недели в корейской столице прошли переговоры Медведева и Обамы. Как стало известно журналистам, во время переговоров Обама попросил российского лидера о своеобразной «отсрочке» в переговорах по ПРО до завершения в США президентских выборов. По словам американского президента, после выборов он «будет обладать большей гибкостью» в дальнейшем обсуждении противоракетной обороны.

Это заявление вызвало бурную реакцию республиканцев. Спикер палаты представителей Джон Бонэр потребовал от президента страны быть более осторожным в обещаниях относительно сотрудничества с Россией в области ПРО, а также публично подтвердить приверженность созданию ПРО. Своего негодования не скрывали и республиканские сенаторы.

фото: oshuapundit.blogspot.com

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