Денег за лечение с Тимошенко брать не будут - Минздрав

{1-} Заместитель министра здравоохранения Украины Раиса Моисеенко заявляет, что лечение экс-премьера Юлию Тимошенко планируется проводиться за счет бюджета.

"Это государственная больница, не частная, поэтому тут осуществляется полный комплекс лечения медицинского и оборудования – все государственный бюджет", - сказала она журналистам в ЦКБ№5 в среду.

В то же время, она затруднилась оценить стоимость лечения экс-премьера, передаёт Интерфакс – Украина.

"Я не могу этого знать заранее", - подчеркнула Моисеенко.

Ранее Главред писал, что врачи из немецкой клиники "Шарите" намерены в ближайшее время приехать в Харьков, чтобы оценить, подходят ли условия Центральной клинической больницы №5 для лечения экс-премьера Юлии Тимошенко, сообщила ее дочь Евгения.

"Немецкие врачи намерены приехать сюда в ближайшие дни проверить эту клинику и дать заключение: может ли моя мама лечиться в этой клинике. Только после этого она может переведена в эту больницу", - сказала Евгения Тимошенко.

Также напомним, что Минздрав сообщил: лечение Тимошенко планируется проводить в больнице «Укрзалізниці», материально-техническая база которой «полностью отвечает всем требованиям специалистов из Германии».

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