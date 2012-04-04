В Мексике наркобароны наладили производство броневиков

Мексиканская наркомафия дала свой ответ на усиление мер по борьбе с организованной преступностью и наладила производство самодельных броневиков, которые использует в вооруженных стычках.

Бандиты успешно переоборудуют тяжелые транспортные средства, превращая их в своего рода «неприступные крепости». Некоторые из них очень напоминают тех монстров, которых многие видели в популярном некогда американском фантастическом боевике «Безумный Макс» с Мелом Гибсоном в главной роли, сообщает ИТАР-ТАСС.

По данным полиции, преступники используют самодельную бронетехнику не только во время столкновений с подразделениями армии и полиции. Они применяют ее также для защиты от противоборствующих группировок во время переброски крупных партий наркотиков.

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За последние годы в Мексике у преступников были конфискованы более 120 переделанных под бронетехнику автомобилей. В их числе - тягачи с прицепами или тяжелые грузовики. Чтобы обезопасить находящихся в них боевиков, обшивку машины усиливают толстыми листами железа и пуленепробиваемыми стеклами.

Их слабым местом является низкая скорость из-за значительного веса. Однако инженеры, нанимаемые преступниками, вносят постоянные изменения в конструкции машин. Поэтому полиция опасается, что в недалеком будущем для противостояния новым моделям самодельных броневиков потребуется использование артиллерии или даже танков.

фото: strangernn.livejournal.com

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