Адвокат Тимошенко не хочет помогать с лечением другим заключённым

{1-} Защитник Юлия Тимошенко Сергей Власенко не готов обеспечить юридическую поддержку для других больных заключенных, которые, как он подчеркивает, также имеют право на лечение за пределами колонии, потому что, по его словам, он не занимается адвокатурой. Свою позицию он объяснил в комментарии УНН.

«Если бы я был чисто адвокат, то, конечно, нет вопросов. Но в данном случае я не занимаюсь адвокатурой, здесь речь идет о политических вопросах», - сказал Власенко.

На вопрос о том, готов ли он порекомендовать другого адвоката или оказать юридическую поддержку, Власенко ответил: «Нет больших хлопот, чем рекомендовать кому-то адвоката».

В то же время он отметил, что любой заключенный, если нет соответствующего специалиста в медицинской части колонии, имеет право пригласить любого врача. «И это право каждого заключенного», - подчеркнул Власенко.

Он не назвал примеров лечения заключенных из одной страны в другой.

Напомним, что адвокат Тимошенко Сергей Власенко также заявил, что выбранная украинскими специалистами больница не в состоянии помочь его подзащитной: «Поскольку рекомендации по лечению давали немецкие врачи, то они и должны определять место лечения».

Ранее «Главред» сообщал, что первый замминистра здравоохранения Раиса Моисеенко утверждает: Тимошенко дала согласие на лечение в больнице для железнодорожников.

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