На следующей неделе Россия снова проверит украинский сыр

{1-}Роспотребнадзор на следующей неделе направит инспекторов в Украину для проверки украинских предприятий "Пирятинского сырзавода" и ООО "Прометей". Об этом сообщает пресс-служба Минагрополитики Украины.

Эти заводы в совокупности реализуют свыше 60% от общего объема сыра, который экспортируется в РФ.

В течение ближайших двух дней будет создана двусторонняя рабочая группа по унификации стандартов двух стран в сфере качества и безопасности пищевых продуктов.

«Мы договорились, что в течение 2 дней создадим совместную рабочую группу, которая обеспечит решение всех спорных вопросов. А именно - завершение инспектирования предприятий, гармонизации технических стандартов, обеспечение контроля за качеством продукции по всей вертикали и определения сертифицированных лабораторий, которые возьмут на себя ответственность за качество экспортируемой продукции. Это упростит систему контроля, повысит взаимное доверие и откроет нам российский рынок », - отметил глава Минагрополитики Николай Присяжнюк.

Ранее Главред также сообщал, что Россия готова отменить ограничение на ввоз из Украины сыров, заявил министр экономического развития и торговли Украины Петр Порошенко.

«Ограничение на твердые и полутвердые сыры украинского производства со стороны РФ будут сняты после отработки тех замечаний, которые выразила российская сторона во время проверки (украинских предприятий-ред.)», - сказал Порошенко.

фото:odinklik.com

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