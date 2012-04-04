Украина хочет строить газопровод в обход России

{1-} Украина заинтересована в строительстве Транскаспийского газопровода, заявляет премьер-министр Украины Николай Азаров.

"Мы приветствуем и поддерживаем этот проект", - сказал он в ходе встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в среду в Баку.

Премьер отметил, что Украина заинтересована в диверсификации поставок энергоносителей, передаёт Интерфакс – Украина.

Он отметил, что когда стороны, участвующие в проекте строительства Транскаспийского газопровода, достигнут договоренностей, Украина готова рассмотреть вопрос своего участия.

Напомним, проект газопровода предполагает транспортировку природного газа из каспийского региона в европейские страны в обход России – через Азербайджан, Грузию, Турцию, Болгарию, Венгрию, Румынию и Австрию.

Магистраль протяженностью 3,3 тыс. км станет продолжением уже построенного газопровода Баку–Тбилиси–Эрзерум и рассчитана на ежегодную транспортировку 30 млрд куб.м газа.

Проект приблизительно оценивается в 7,9 млрд евро

Ранее Главред писал, что препятствий для строительства Транскаспийского газопровода быть не может, заявил старший советник Спецпосланника Госдепа США по евразийской политике Даниэль Штайн.

Даниэль Штайн подчеркнул, что «США поддерживали проект Транскаспийского трубопровода последние 15 лет и продолжают поддерживать его сегодня».

«Если Туркменистан, Азербайджан и Евросоюз придут к соглашению о строительстве такого трубопровода, не может быть никаких других препятствий для строительства этого трубопровода», – отметил посланник Госдепа.

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