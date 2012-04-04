К Януковичу приехал директор Freedom House

{1-} Президент Украины Виктор Янукович проводит встречу с исполнительным директором международной неправительственной организации Freedom House Девидом Крейнером.

С украинской стороны на встрече также присутствует советник Президента Анна Герман, советник Президента Елена Лукаш и пресс-секретарь Президента Дария Чепак.

Журналисты были допущены только на протокольную фото- и видеосъемку, передает УНИАН.

Напомним, дочь экс-премьера Евгения Тимошенко на брифинге возле Качановской колонии заявила о том, что Юлия Тимошенко просит пустить к ней представителей международной неправительственной организации Freedom House, которые обратились 3 апреля к украинским властям с просьбой разрешить посетить лидера оппозиции.

Евгения Тимошенко напомнила, что сейчас с визитом в Украине находятся исполнительный директор Freedom House Дэвид Креймер, вице-президент Атлантического совета США Деймон Вилсон и научный сотрудник этой организации Роберт Нурик.

«Поэтому моя мама сегодня написала заявление, в котором она просит, чтобы разрешили посетить ее представителям Freedom House», - сказала Тимошенко.

Ранее Главред писал, что 3 апреля, представители международной правозащитной организации Freedom House (США) встретились в Лукьяновском СИЗО с бывшим министром внутренних дел Юрием Луценко. Этот факт подтвердила и жена экс-министра Ирина Луценко.

фото: president.gov.ua

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