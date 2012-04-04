Опубликованы фото шикарной палаты Тимошенко

4 апреля 2012, 11:55

Два дня строительных работ — и экс-премьера Юлию Тимошенко готовы принимать на стационарное лечение. Центральная клиническая больница №5 под нужды экс-премьера выделила целый блок на девятом этаже медучреждения.

Журналистам показали возможную палату Тимошенко, сообщает Медиапорт.

Минздрав выбрал именно ЦКБ №5 для стационарного лечения Юлии Тимошенко. Медучреждение расположено сразу же за Областной клинической больницей и находится в ведомстве «Укрзалізниці».

В больницу Тимошенко привезли огромную плазму и кровать за 30 тыс. – СМИ

Для VIP-пациента администрация больницы выделила целый блок на девятом этаже, состоящий из нескольких комнат. Здесь есть душевая с туалетом, комната приёма пищи, комната для встреч и, конечно же, сама палата.

 В комнате — кровать, холодильник, телевизор, бра, шкафчики, кухонный и письменный столы.

 По словам главного врача ЦКБ Михаила Афанасьева, ремонт непосредственно для Тимошенко на этаже не делали — его провели ещё в августе прошлого года. Раньше комната была предназначена для кратковременного проведения медицинских процедур. Но поскольку Тимошенко планируют лечить стационарно, пространства нужно больше: строители снесли стену и объединили две палаты в одну. Решётки на окна установили 3 апреля.

В больнице Тимошенко ставят решетки и сносят стены

 «На окнах уже установлены соответствующие решётки. Система охраны обеспечивает как личную безопасность осуждённой, и во-вторых, мы ограничиваем передвижение в пределах того объёма, в котором должен находиться осуждённый. Никаких бронированных дверей не будет, будут сотрудники колонии 54-й, которые будут осуществлять охрану, как и во всех лечебных учреждениях, где лечатся другие осуждённые Харьковской области», — сказал и.о. главного тюремщика Харьковской области Евгений Бараш.

По словам Бараша, видеонаблюдение в палате вестись не будет. Видеокамеры будут установлены только в коридорах и для обеспечения общественного порядка.

 В коридоре находится пост медицинской сестры. Пациентка при необходимости сможет вызвать медика с помощью сигнализации. «В палате пациентки находятся вызывные кнопки при необходимости. В кармане пациентки может находиться пульт дистанционного вызова, который срабатывает, где бы она ни находилась в пределах этого блока», — рассказывает главный врач больницы Михаил Афанасьев.

Лечить Тимошенко планируют на этом же этаже. Для этого сюда уже принесли медицинское оборудование и специальный стол. Перемещаться по больнице Тимошенко, скорее всего, не будет.

 «Физиотерапевтическое оборудование — оно компактное и не тяжёлое. На тележке с колёсиками спокойно перемещается и не требует дополнительных условий. Поэтому мы думаем, что здесь всё будет осуществляться», — сказал Афанасьев.

Лечить Тимошенко будут за счёт государственного бюджета. В какую сумму это обойдётся, Раиса Моисеенко, первый замминистра здравоохранения, прогнозировать не берётся. По её словам, если немецкие врачи, которые осматривали и ставили диагноз экс-премьеру, захотят посетить больницу, они смогут это сделать в любое время.

 Пока что сама Тимошенко не приняла решение, лечиться ли ей именно в этой больнице.

Ранее «Главред» сообщал, что в клинику «Укрзалізниці» для Тимошенко привезли огромный плазменный телевизор на всю стену и кровать за 30 тыс грн.

фото: mediaport.ua

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