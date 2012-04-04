Европа не требовала участия Тимошенко и Луценко в парламентских выборах

{1-} ЕС не выдвигал официальных требований по поводу участия Юлия Тимошенко и Юрия Луценко по поводу участия в парламентских выборах, заявляет глава представительства Евросоюза в Украине Жозе Мануэль Пинту Тейшейра.

"Со стороны ЕС не было выдвинуто официальных требований по этому вопросу", - сообщил дипломат на пресс-конференции в Институте мировой политики в среду в Киеве, отвечая на вопрос по поводу того, признает ли европейская сторона результаты выборов, если в них не будут участвовать Тимошенко и Луценко.

Вместе с тем, он напомнил, что политики ЕС неоднократно высказывали обеспокоенность ситуацией вокруг этих лидеров украинской оппозиции, передаёт Интерфакс – Украина.

Как сообщал Главред ранее, в оппозиции уже определились, кто возглавит список на предстоящих осенью выборах в Верховную Раду. На первые места будут выдвинуты кандидатуры Юлии Тимошенко и Юрия Луценко, отбывающих в настоящее время наказание.

Об этом заявил первый заместитель председателя парламентской фракции «БЮТ-Батьківщина» Сергей Соболев.

«Я думаю, ни у кого здесь сомнения нет, что на объединенном съезде оппозиции будут обязательно выдвинуты кандидатуры и Тимошенко, и Луценко во главе объединенного списка», — сказал Соболев

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