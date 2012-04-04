Президент Сербии ушел в отставку

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Лидер сербской Демократической партии Борис Тадич, объявивший в среду, 4 апреля, о своей отставке с поста президента Сербии по собственному желанию, будет участвовать в следующих президентских выборах, заявил пресс-служба президента.

«Я буду участвовать в этих выборах с большим оптимизмом из-за позитивных тенденций в нашей стране», - цитирует Тадича РИА «Новости».

Президентские выборы должны состоятся 6 мая одновременно с парламентскими и местными выборами. По мнению аналитиков, причиной отставки Тадича стала необходимость усилить позиции возглавляемой им Демократической партии на парламентских выборах. Партия Тадича в настоящее время, по данным соцопросов, уступает конкурентам.

По оценке самого Тадича, выборы будут сложными, но предоставят возможность гражданам заявить о дальнейшей политике, которой должна будет следовать Сербия.

«Я предлагаю путь европейской интеграции и сохранения целостности страны», - заявил Тадич и подчеркнул, что Белград не признает независимость Косово, албанские власти которого провозгласили независимость от Сербии в 2008 году.

О своем желании баллотироваться на пост президента Сербии ранее заявили более пяти человек.

Ранее «Главред» сообщал, что президент Сербии избирается сроком на пять лет. Один человек не может быть избран на этот пост дважды. Несмотря на то, что нынешний мандат для Тадича второй подряд, он вновь сможет участвовать выборах, поскольку впервые был избран президентом в период существования другой страны – государственного объединения Сербии и Черногории (распалось в 2006 году).

фото: eyugoslavia.com

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