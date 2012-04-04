Герман не захотела рассказывать о джипе за $200 тысяч

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Советник Президента Украины Анна Герман отказалась отвечать на вопрос об автомобиле «Мерседес G 500», на котором она вместе со своим сыном приехала на съезд Партии регионов, но владельцем, которого является ее бывший советник.

«Что бы я здесь ни сказала - вы мне не поверите. Поэтому я оставлю этот вопрос без ответа. Он будет, когда придет время. Скажу лишь одно - никто не нарушал ни один закон», - сказала Герман в интервью газете «День».

По словам Герман, черные технологии, которыми ее много лет пытаются выбить из колеи - это сизифов труд. Она отметила, что не боится «ни черных пиаров, ни высших судов» , передает УНИАН.

Герман также подтвердила, что ее сын Николай работает помощником народного депутата Юрия Болдырева.

«С недавних пор он действительно там работает. Это правильное решение, которое сын принял после определенных высказываний коллеги Болдырева. Будем надеяться, что благодаря стараниям своего помощника Юрий изменит свое отношение к галичанам», - добавила Герман.

Ранее Главред также сообщал, что после завершения 13-го съезда ПР Анна Герман заявила о том, что Партия регионов готова принять в свои ряды все желающие политсилы.

«Мы готовы принять всех, объединить вместе в деле реформирования и развития страны. Мы никому не откажем. Даже если бы завтра с нами захотел работать Блок Юлии Тимошенко, мы бы его приняли», – отметила она.

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