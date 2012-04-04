Украина и Россия определили, где установят первый пограничный столб

{1-} Украина и Россия согласовали место установки первого пограничного знака в рамках демаркации совместной границы. Первый пограничный столб установят на территории Синьковского сельсовета Черниговской области.

Общая украино-российская демаркационная комиссия определила координаты первого пограничного столба между Украиной и Россией, который будет установлен на территории Синьковского сельсовета Черниговской области, где сходятся линии украинской, российской и белорусской границ. Об этом со ссылкой на Госагентства земельных ресурсов сообщает ZN.UA.

Украина и Россия установят первый пограничный знак

Это место было четко определено в ходе выездного заседания рабочей группы по демаркации государственной границы между Украиной и Российской Федерацией.

Выполнение работ по демаркации государственной границы между Украиной и Российской Федерацией будет проведено за счет средств государственного бюджета. В прошлом году на эти работы было выделено 470 тыс. гривен.

Ранее «Главред» сообщал, что представитель Украины по договорно-правовому оформлению госграницы, посол по особым поручениям МИД Леонид Осаволюк заявил, что демаркация границы с Россией будет завершена не раньше чем через 5 лет.

фото: panoramio.com

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