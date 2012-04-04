Немецких журналистов шокировала «больная коррупцией» Украина

{1-}

Немецких журналистов, которые приехали в Украину для проверки состояния готовности к Евро-2012, ночь держали на таможне и требовали уплатить деньги. Об этом в своём блоге написал репортер немецкой телерадиокомпании RBB Олаф Зундермаер.

Он и двое его коллег несколько недель провели в путешествии по Польше и Украине передаёт "Немецкая волна".

"Мы отправились из Берлина на автомобиле. Мы хотели посмотреть на города "Евро-2012" глазами футбольных болельщиков, которые посетят эти страны летом", - отметил Зундермаер.

Сколько Киев потратил на Евро-2012: эксклюзивно от Александра Попова

Однако перед тем, как попасть в Украину, немецкие репортеры были вынуждены провести ночь на украино-польской границе, в пункте пропуска "Дорогуск-Ягодин".

"Все формальности с польскими пограничниками были улажены за 15-20 минут. Это при том, что как съемочная группа мы везли с собой микроавтобус, полный оборудования. На все это требуется немало документов, но наша телерадиокомпания позаботилась обо всех бумагах, и сначала проблем на границе не было. Они начались только на украинской стороне границы", - рассказал Зундермаер.

"Нам ничего не говорили о каких-то проблемах с бумагами. Нас заставили ждать, хотя никаких других автомобилей на пропускном пункте на тот момент не было", - добавил он.

В течение ночи, пока немцы ожидали пропуска, они общались с водителями польских и украинских грузовиков.

"Водители прямо говорили нам, что мы сможем проехать быстро, только если заплатим пограничникам. Обычно, в зависимости от того, что ты везешь, принято платить от 20 до 50 евро", - рассказал репортер из Берлина.

Наконец, под утро журналистов все-таки пропустили, не объясняя, в чем заключалась сложность контроля документов в их случае.

Самым же большим шоком, по словам Зундермаера, стало то, что после ночи на границе с них потребовали заплатить деньги за сверхурочное пребывания авто на стоянке пограничников.

"Мы ничего платить не стали. За что нам платить? Мы журналисты и выполняем свою работу. Нам не за что платить. Мы принципиально нигде ничего в Украине не платили", - подчеркнул Зундермаер.

Он назвал Украину "наиболее коррумпированной страной Европы".

"Коррупция - это болезнь. Она делает людей больными", - написал журналист в своем блоге.

В свою очередь глава организационного комитета "Евро-2012" Маркиян Лубкивский заверил немецких журналистов, что во время футбольного первенства "все будет хорошо" и иностранные СМИ смогут работать без помех.

Позже директор Департамента развития таможенной инфраструктуры и информационного сотрудничества Гостаможслужбы Игорь Тимофеев опроверг сообщения немецких журналистов.

"Государственная таможенная служба провела служебную проверку, в ходе которой были взяты соответствующие объяснения, проанализированы материалы видеонаблюдения и документы. В результате было выяснено, что оформление немецких журналистов и их оборудования осуществлялось в соответствии со всеми требованиями действующего законодательства", - заявил он, сообщает пресс-служба Гостаможслужбы.

Ранее Главред писал, что на стартовый поединок сборной Украины на Евро-2012 против сборной Швеции уже раскуплены все билеты по национальной квоте. Об этом сообщил заместитель директора турнира Иван Федоренко.

"Билетов на матч Украина - Швеция уж точно нет. Относительно других матчей, как только УЕФА завершит подведение итогов за билетами, мы будем иметь точные цифры, сколько составит дополнительная квота для Украины", - сказал Федоренко, слова которого приводит инфоцентр Украина-2012.

фото: dw.de

Новости по теме:

На подготовку к Евро-2012 во Львове незаконно потрачено более 12 миллионов

Больше всего коррупционеров в Партии регионов – глава МВД

В Украине и Польше уже продают поддельные билеты на матчи Евро-2012

Клюев назначен главным борцом с коррупцией