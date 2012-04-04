В Турции судят экс-президента, который организовал военный переворот

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В среду, 4 апреля, в Анкаре открылся судебный процесс по делу бывшего президента Турции Кенана Эврена, которого обвинили в организации военного переворота в стране в 1980 году.

94-летний экс-президент не будет присутствовать на первом слушании из-за болезни. Его соратник Тахсин Шахинкай, который также проходит обвиняемым по этому делу, тоже не явится на слушание, сообщает «Интерфакс-Украина».

Эврен и Шахинкай обвиняются в таких преступлениях, как заговор и организация переворота с целью свержения законного правительства, роспуск парламента, пытки и убийства политических заключенных.

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Организаторов государственного переворота 1980 года в Турции судят впервые, так как до недавнего времени уголовное преследование в отношении лиц, участвовавших в перевороте, было запрещено законом.

Жертвами тех трагических событий стали тысячи турецких граждан, и даже спустя 20 лет родственники погибших требуют, чтобы виновные понесли наказание.

Ранее «Главред» сообщал, что прокуратура Турции потребовала пожизненного наказания для экс-президента 94-летнего Ахмета Кенан Эврена.

фото: allaboutturkey.com

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