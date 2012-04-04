В Европе хотят вернуть пограничный контроль внутри Шенгена

{1-} Министр внутренних дел Германии Ханс-Петер Фридрих предлагает вернуть пограничный контроль между странами, входящими в шенгенскую зону.

Об этом глава МВД Германии заявил во вторник в интервью газете Rheinische Post.

Министр заявил, что ЕС должен вводить контроль на границах не только на время каких-либо крупных событий, будь то футбольные соревнования или политические конгрессы. Контроль необходимо вводить также и для сдерживания волны нелегальной миграции, поскольку отдельные страны на границах Шенгена не выполняют договоренности по контролю за миграцей, передает УНИАН.

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Фридрих уточнил, что несмотря на важность для Европы открытых границ, оставлять без внимания вопросы безопасности нельзя. Немецкий министр подчеркнул, что открытые границы значат очень много для единой Европы, однако ради этого нельзя оставлять без внимания вопросы безопасности.

При этом он привел в пример Грецию, заявили что «если такие страны, как Греция, не могут контролировать свои внешние границы, то нам необходимо вводить контроль внутри Шенгена».

В связи с этим министр МВД Германии совместно со своим французским коллегой Клодом Геаном будет инициировать адаптирование правил Шенгена к новым условиям.

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Ранее Главред писал, что президент Франции Николя Саркози пригрозил выходом его страны из Шенгенской зоны безвизового режима, если члены этого соглашения не примут новых мер по борьбе с нелегальной иммиграцией.

Выступая на предвыборном митинге в Париже, Саркози заявил, что система контроля за миграцией в Европе должна быть решительно реформирована. В противном случае, если он будет вновь избран президентом, Саркози готов приостановить членство Франции в Шенгенских соглашениях.

фото: bgnews.bulgar-rus.ru

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