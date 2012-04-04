Конституционный суд решил, как украинцы будут голосовать за границей

{1-} Конституционный суд вынес решение по делу о порядке формирования избирательных округов с зарубежными избирательными участками. Соответствующее решение было принято в среду, 4 апреля, и будет обнародовано в четверг, 5 апреля, сообщает «Интерфакс-Украина».

Ранее в КС обратились 59 народных депутатов Украины с просьбой признать неконституционным положение ч.2 ст.22 закона «О выборах народных депутатов Украины».

Согласно данному положению, зарубежные избирательные участки создаются ЦИКом при зарубежных дипломатических учреждениях Украины, в военных частях, дислокациях за пределами Украины, с равномерным отнесением ко всем одномандатным округам, которые создаются на территории Киева.

Центризбиркому не хватает 400 миллионов на выборы

Ранее в ЦИКе высказывали предположение о том, что КС запретит избирателям на зарубежных избирательных участках голосовать в одномандатных округах. По данным ЦИК, на зарубежных избирательных участках насчитывается около 400 тыс. избирателей.

Согласно закону, одномандатные округа формируются с приблизительно одинаковым количеством избирателей в каждом округе. Поэтому если избиратели за рубежом не будут голосовать в одномандатных округах, то количество избирателей в Киеве сократится, а количество округов, соответственно, уменьшится с 16-ти до 13-ти.

Эксперты связывают подачу данного представления в КС с тем, что оппозиция в столице пользуется большей популярностью, чем власть. ЦИК должен принять решение о количестве одномандатных округов в каждом регионе не позднее 10 апреля.

Ранее «Главред» сообщал, что в АП подготовлены изменения к закону о выборах народных депутатов, которыми планируется законодательно «привязать» количество избирательных округов к регионам Украины независимо от численности населения в этих регионах.

фото: ccu.gov.ua

Новости по теме:

Власть задумала изменить количество округов по Украине - Турчинов

Закон о выборах в Раду обжалован в КС

Регионалы назвали предвыборными политтехнологиями обвинения оппозиции